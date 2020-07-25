العراق .. 1863 حالة شفاء و2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية ، اليوم الجمعة ، تسجيل 1863 حالة شفاء و2485 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبهذا يرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 71268 بنسبة شفاء بلغت 68 بالمئة، فيما ارتفع إجمالي الإصابات إلى 104711.

وأبلغت الوزارة في بيانها اليومي الذي عن 90 حالة وفاة ما يرفع العدد الكلي للوفيات منذ ظهور الفيروس في مارس / آذار بالبلاد إلى 4212 وفاة.

ولا يزال 29231 مصاباً يرقدون في المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية بينهم 456 شخصاً ما زالوا يخضعون للعناية المركزة بسبب مضاعفات الإصابة.