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العمليات المشتركة: التحالف الدولي سيسلم القوات الأمنية مواقع جديدة

أعلنت العمليات المشتركة، الجمعة، أن التحالف الدولي سيسلم القوات الأمنية مواقع جديدة، فيما أشار الى أن التحالف ما يزال يدعم العراق في محاربة عناصر “داعش”.

وقالت العمليات في تصريحات صحفية نقلتها الوكالة الانباء العراقية، إن “التحالف الدولي سيسلم القوات الأمنية مواقع جديدة”، لافتة الى “وجود جدول زمني أعد بين الحكومة وقوات التحالف الدولي لتسليم المعسكرات”.

وأضافت، أن “الحكومة والتحالف الدولي ملتزمان بموعد تسليم المواقع وهناك تنسيق عالٍ في هذا الصدد”، مؤكدا أن “التحالف الدولي لا يزال يدعم العراق في محاربة داعش”.

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