العيداني بوجه بتشكيل لجنة تحقيقيّة عاجلة للتحقيق بحادثة انهيار مرفق رياضيّ قيد الانشاء

وجه محافظ البصرة المهندس “أسعد عبد الأمير العيدانيّ”، بتشكيل لجنة تحقيقيّة عاجلة للتحقيق بحادثة انهيار مرفق رياضيّ قيد الانشاء مشيد من الدعامات الحديديّة تابع لمديرية الشباب والرياضة في المحافظة.

وقال مدير إعلام ديوان المحافظة “علي يوسف القطرانيّ” في تصريحٍ للمركز الإعلاميّ: إن “محافظ البصرة وجهَ بفتح تحقيق عاجل وتشكيل لجنة مؤلفة من معاونهِ الحقوقيّ حسن النجار، والدائرة القانونيّة في الديوان والأدلة الجنائيّة وعدد من المهندسين المختصين في المحافظة”، مؤكداً إن “الحادثة التي أودت بحياة عدد من العمال وجرح آخرين هي نتيجة أخطاء هندسية آلت إلى انهيار البناية”.

وأوضح القطرانيّ، إن “البناية تعود كأملاك خاصة واستثمرت لصالح وزارة الشباب والرياضة، وأحيلت لإحدى الشركات عن طريق الاستثمار”، معرباً عن تثمينه لجهود فرق الدفاع المدنيّ في أعمال تحرير العالقين وإجراء الاسعافات الأولية للجرحى.