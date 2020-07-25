برلماني منتقداً الكاظمي: كنا نتمنى الكشف عن قتلة الهاشمي بنفس سرعة تحرير الناشطة الألمانية!

انتقد النائب عن تحالف ‹سائرون› أمجد العقابي، اليوم الجمعة، رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بسبب التلكؤ الحاصل في قضية اغتيال الخبير الأمني هشام الهاشمي، وقال: «كنا نتمنى أن تُكشف الحقائق بهذه الجريمة بنفس سرعة جمع البيانات وتحرير الناشطة الألمانية هيلا ميفيس».

العقابي قال في تصريح له: «بالوقت الذي نحيي فيه جهود وزارة الداخلية والمؤسسة الاستخبارية في سرعة جمع خيوط حادثة اختطاف الناشطة الألمانية هيلا ميفيس، والنجاح في تحريرها خلال 72 ساعة، فإننا كنا نتمنى أن يكون هذا الجهد بنفس التركيز في سرعة الكشف عن قتلة الشهيد هشام الهاشمي».

أمجد العقابي

معرباً عن أمله بأن «تكون الأجهزة الأمنية والحكومة حريصة على معاقبة مهددي أرواح العراقيين والمسؤولين عن هدر دماءهم بنفس الحرص على حماية روح النشطاء الأجانب».

وتابع العقابي «إننا لم ولن نكون من المقللين من جهود وتضحيات قواتنا الأمنية بمختلف صنوفها التي لولاها لكان الوضع في البلد يحيطه السواد، لكننا يحز في أنفسنا حين نجد قضية الشهيد هشام الهاشمي حتى اللحظة لم تكشف خفاياها ولم يتم جمع خيوطها وإعلان المتورطين فيها أمام الرأي العام».

ودعا العقابي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى «التدخل الشخصي وبمتابعة مباشرة من قبله لملف اغتيال الهاشمي والإيفاء بوعده في الإسراع في كشف خفايا تلك الجريمة وإعلانها أمام الرأي العام وفي مدة قياسية كما حصل في تحرير الناشطة الألمانية».