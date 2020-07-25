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لستُ كاتبا ” نخوبيا ” !..

بقلم مهدي قاسم

في غضون السنوات الماضية ـــ و الآن أحيانا ــ وصلتني رسائل عديدة من بعض أصدقاء و مجهولين على حد سواء ” ينصحوني ” بعدم الكتابة في السياسة و التفرغ الكلي لكتابة ” نصوص أدبية وشعرية ” بذريعة أن الكتابة بالسياسة جهد ضائع وبلا فائدة وزائلة مع زوال الحدث السياسي الذي اكتب عنه ..

طيب !….

ففي الوقت الذي أشكر هؤلاء الأصدقاء و المجهولين لحرصهم عليّ من مغبة الكتابة في السياسة !! ، فأود ان أوضح لهم ولغيرهم أيضا ، بأنني لا أكتب في السياسة بقدر ما أكتب في مسائل وأمور في الشأن العام ، وعن الهم العام الذي يعاني منه المجتمع العراقي أو غيره ، طبعا ، كالاتزم أخلاقي ومبدئي وإنساني في الدرجة الأولى و الأخيرة ، ومادوافعي في ذلك إلا شعوري بصفتي عضوا فاعلا وناشطا ثقافيا في المجتمع ، وهو الأمر الذي يريح ضميري ويضفي معنى إيجابيا ذات قيمة على حياتي كشخص متفاعل مع ما يدور حواليه من أحداث وتطورات دراماتيكية تخص وتؤثر على مصائر الناس مجتمعا وأفرادا ، سواء سلبا أم إيجابا ، والتالي لا يمكنني أن أكون غير مكترث إزاء مصائر مفجعة تعاني صنوف عذاب وقهر وظلم وغبن أو إجحاف ، افعل ذلك انطلاقا من كوني لا اعتبر نفسي كاتبا أو شاعرا ” نخبويا ” ولا أطمح قطعا إلى أن اكون كذلك في يوم من الأيام ، لأنني أعتبر فكرة ” النخبوية ” ضربا من ضروب ” الأنا ” المضخمة والنرجسية المضحكة تتكأ على أوهام خادعة ومضللة ، قد تقعّر الذات وتسطحّها بدلا من أن تعمقها تُغنيها بفضاءات إنسانية مجنحة وسامية ، إذ مهما كانت الذات الفردية ــ افتراضا ــ أكثر عمقا وثراء و امتلاء ، فأن الذات الجماعية تبقى أكثر عمقا واتساعا وثراء و تنوعا زاخر في كل الأحوال ..

بطبيعة الحال أن كل ما قيل وكُتب ــ أعلاه ــ لايعني أبدا بأن ” النخبويين ” من أصحاب البرج العالي والنجم العاجي والعرش القاضي والمتن القاصي أناسا أنانيين و غير مبالين ، لا أبدا ، فكل شخص حر في خياراته وكتاباته على نحو الذي يراه مناسبا له ، جميلا ، و مرضيا لذات متعالية ومتعظمة !!..

فليكن لكل منا رؤيته وخياراته الذاتية للأمور تنوعا وتجديدا وحتى اختلافا لأن الاختلاف الإيجابي غالبا ما يؤدي إلى إثراء فكري و تنوع وتجدد إيجابيين ــ حسب رأيي ..

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