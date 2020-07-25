ليبيا في العام 2020: الحرب بالتزكية الأكثر أهمية في المنطقة؟ إعداد وترجمة: محمد توفيق علي

سوف تعقد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة لندن، قسم مركز الشرق الأوسط، ندوة حوارية بالبث الالكتروني عبر منصة “زوم “بالعنوان المذكور اعلاه. وذلك في تمام الساعة الواحدة الى الثانية والنصف بتوقيت لندن الصيفي من بعد ظهر يوم الثلاثاء المصادف 28 تموز الجاري. أدناه ترجمتي للإعلان عن البرنامج على صفحات الموقع الالكتروني للكلية، الذي هو بمثابة عَرض مسبق للندوة: اذ تلوح تهديدات التدخلات العسكرية الأجنبية في ليبيا، تستطلع هذه الندوة العلاقات المعقدة والتوترات الموجودة فيما بين الدول الاوربية، بالإضافة الى أطراف أخرى مثل مصر وتركيا وروسيا. وكذلك سوف تناقش هيئة الندوة الخطوات القادمة الأكثر أهمية التي ينبغي أن تتخذها الأطراف المحلية و الدولية لضمان تحقيق حل سياسي معقول لليبيين. ويتحدث فيها كل من الأكاديمي جليل هرتشوي، زميل باحث في قسم بحوث النزاع في معهد كلينغينديل. وتركز أعماله على ليبيا، بتغطية جوانب مثل الخارطة الأمنية للبلد واقتصاده السياسي. وركزت بحوثه لنيل شهادة الدكتوراه على الأبعاد الدولية للنزاع الليبي. وله العديد من المؤلفات والكتابات في الصحافة الأكاديمية. وتتحدث فيها القانونية الهام سعودي، مؤسسة مشتركة ومديرة لمنظمة الحقوقيين من أجل العدالة لليبيا، وبروفيسورة زائرة في مركز هيلينا كيندي للعدالة الدولية. وزميلة مؤازرة في “تشاثام هاوس” قسم برنامج القانون الدولي سابقا. وكانت مستشارة للعديد من المنظمات الليبية والاوربية و الدولية. هذا وتدير الندوة الأكاديمية من الكلية مريم تريش.

ولمزيد من المعلومات بالإنجليزية والصور راجع الرابط المدون أدناه http://www.lse.ac.uk/middle-east-centre/events/2020/libya-in-2020