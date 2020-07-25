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مركز pillar يقيم ندوة علمية بعنوان الصداع المزمن وطرق الوقاية والعلاج

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أقام pillar center لإدارة الأزمات و التحكيم الدولي والبحث العلمي ومقرة لندن ندوة علمية بعنوان ” الصداع المزمن وطرق الوقاية والعلاج ،مساء يوم الخميس الموافق ٢٣_يوليو  ٢٠٢٠، عبر zoom ، وقد شارك في الندوة عشرات الأساتذة  والمختصين والخبراء ، و مشاركة عدد من الباحثين والطلبة  من مختلف البلدان العربية والاجنبية .
كما وادارت  الندوة الدكتورة نيرمين ماجد المدير التنفيذي لمركز pillar والدكتور نمر دلول استشاري امراض المخ والاعصاب  ، حيث استعرض الدكتور  أسباب الصداع وطرق علاجه والوقاية منه، وانواعه ووسائل الكشف عنه .
وقد عبر الحضور عن سعادتهم بالندوة العلمية وتفاعلهم مع الموضوع من خلال  طرح الاسئلة والاستشارات الطبية  .
وعبرت الدكتورة  نيرمين عن شكرها للدكتور نمر على التقديم الرائع الذي اثمر بالفائدة للجميع كما واثنت على المشاركين والحاضرين .
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