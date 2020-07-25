مركز pillar يقيم ندوة علمية بعنوان الصداع المزمن وطرق الوقاية والعلاج

أقام pillar center لإدارة الأزمات و التحكيم الدولي والبحث العلمي ومقرة لندن ندوة علمية بعنوان ” الصداع المزمن وطرق الوقاية والعلاج ،مساء يوم الخميس الموافق ٢٣_يوليو ٢٠٢٠، عبر zoom ، وقد شارك في الندوة عشرات الأساتذة والمختصين والخبراء ، و مشاركة عدد من الباحثين والطلبة من مختلف البلدان العربية والاجنبية .

كما وادارت الندوة الدكتورة نيرمين ماجد المدير التنفيذي لمركز pillar والدكتور نمر دلول استشاري امراض المخ والاعصاب ، حيث استعرض الدكتور أسباب الصداع وطرق علاجه والوقاية منه، وانواعه ووسائل الكشف عنه .

وقد عبر الحضور عن سعادتهم بالندوة العلمية وتفاعلهم مع الموضوع من خلال طرح الاسئلة والاستشارات الطبية .

وعبرت الدكتورة نيرمين عن شكرها للدكتور نمر على التقديم الرائع الذي اثمر بالفائدة للجميع كما واثنت على المشاركين والحاضرين .