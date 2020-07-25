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مناشدة مستعجلة الى اسالة ماء الدورة الميكانيك

أحمد الجبوري

نود احاطتكم علما باننا من سكنة محلة 836 زقاق 23 دار 36 نعاني من انقطاع ماء الاسالة عن زقاقنا منذ اكثر من أسبوعين، وفي هذا الصيف اللاهب.

نتوجه بالرجاء العاجل الى السادة المسؤولين في اسالة ماء الدورة حي الميكانيك لإنقاذ منطقتنا من هذه المعاناة ، وبخاصة ان بعض البيوت راحت تحفر الابار للحصول على الماء ، لان ماء الاسالة انقطع عنا لفترة أسبوعين مضت أو اكثر وأهالي الزقاق في أسوأ ازمة نفسية يعانونها في صيف تتجاوز حرارته الخمسين درجة مئوية، في وقت لايجد فيه أهالي المنطقة وزقاق 23 م 836 ما يمكن ان يخفف عنهم عبء تلك المأساة ..شاكرين تعاون اسالة ماء الدورة حي الميكانيك في جهودها لايصال الماء الى مناطقنا، وبقي زقاق 23 محلة 836 ودل الدور في هذا الزقاق بلا ماء..مع التقدير.

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