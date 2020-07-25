منظمة حقوقية تتهم النظام وميليشيات المعارضة وPYD بالتعاون لإحداث تغيير ديموغرافي في عفرين

اتهمت منظمة حقوقية سورية، اليوم الجمعة، الميليشيات الموالية لأنقرة وقوات النظام وإدارة PYD بتشدد الخناق على المواطنين الكورد في عفرين بغربي كوردستان (كوردستان سوريا) بغية تهجيرهم وتوطين العرب والتركمان الذين استقدمتهم تركيا من مختلف المناطق السورية الأخرى (حمص – حماه – دمشق – ديرالزور).

وقالت منظمة حقوق الإنسان في بيان إن «مسؤولي الإدارة الذاتية السابقة (إدارة PYD) بالتعاون مع عناصر النظام السوري في بلدتي نبل و الزهراء(شمال حلب) وبالتنسيق مع قادة الميلشيات الذين يحتجزون أبناء منطقة عفرين في مناطق الشهباء والمخيمات المنتشرة في ضواحي مدينة حلب … يمنعون أبناء عفرين من العودة إلى قراهم ومنازلهم واستعادة ممتلكاتهم، بغية تغيير التركيبة السكانية في منطقة عفرين وإحداث التغيير الديموغرافي فيها».

كما أشارت المنظمة، إلى «انضمام عناصر الوحدات الكوردية المتواجدين في القرى التابعة لناحية شيراوا بريف عفرين، إلى صفوف الجيش العربي السوري وتسليم أسلحتهم التي استلموها سابقاً ( إبان انسحابهم من المناطق الكوردية)، فضلا ًعن تسليم عدد من مواقعهم إلى قوات النظام ورفع العلم السوري في المقرات».

وذكرت المنظمة، أن «هؤلاء العناصر كانوا يرتدون الزي العسكري التابع للنظام السوري ويشتركون معهم في الحواجز العسكرية سواء في تلك القرى أم مناطق الشهباء وأحياء مدينة حلب»، مؤكدة أن الوحدات «هي قوات رديفة (لقوات النظام) بالأساس، وهذا ليس بجديد»، حسب وصفها.