نائب: كنا نتمنى من الكاظمي متابعة ملف اغتيال الهاشمي بنفس سرعة تحرير المختطفة الألمانية

دعا النائب عن تحالف سائرون امجد العقابي، الجمعة، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى التدخل الشخصي والمباشر في متابعة ملف اغتيال الخبير الامني هشام الهاشمي واعلان النتائج بوقت قياسي امام الرأي العام، مؤكداً :”كنى نتمنى أن تُكشف الحقائق بهذه الجريمة بنفس سرعة جمع البيانات وتحرير الناشطة الامانية هيلا ميفيس”.

وقال العقابي اننا “بالوقت الذي نحيي فيه جهود وزارة الداخلية و المؤسسة الاستخبارية في سرعة جمع خيوط حادثة اختطاف الناشطة الالمانية هيلا ميفيس، والنجاح في تحريرها خلال 72 ساعة، فاننا كنا نتمنى ان يكون هذا الجهد بنفس التركيز في سرعة الكشف عن قتلة الشهيد هشام الهاشمي”.

وأعرب عن أمله بأن “تكون الاجهزة الامنية والحكومة حريصة على معاقبة مهددي ارواح العراقيين والمسؤولين عن هدر دماءهم بنفس الحرص على حماية روح النشطاء الاجانب”.

واضاف العقابي، اننا “لم ولن نكون من المقللين من جهود وتضحيات قواتنا الامنية بمختلف صنوفها التي لولاها لكان الوضع في البلد يحيطه السواد، لكننا يحز في انفسنا حين نجد قضية الشهيد هشام الهاشمي حتى اللحظة لم تكشف خفاياها ولم يتم جمع خيوطها واعلان المتورطين فيها امام الرأي العام”.

وطالب العقابي، رئيس مجلس الوزراء بـ “التدخل الشخصي وبمتابعة مباشرة من قبله لملف اغتيال الهاشمي والإيفاء بوعده في الاسراع في كشف خفايا تلك الجريمة واعلانها امام الرأي العام وفي مدة قياسية كما حصل في تحرير الناشطة الألمانية”.