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4 صواريخ تستهدف قاعدة تضم قوات أجنبية شرق بغداد

كشفت خلية الإعلام الأمني (تتبع وزارة الدفاع العراقية)، اليوم الجمعة، سقوط ٤ صواريخ كاتيوشا داخل معسكر بسماية (شرق بغداد) عصر اليوم.

وأكدت الخلية في بيان  «سقوط ٤ صواريخ كاتيوشا داخل معسكر بسماية عصر اليوم».

وأوضح البيان، أن «الصاروخ الأول سقط على مستودع للدروع، فيما سقط الصاروخ الثاني على (كرفانات) تابعة لفوج حماية المعسكر».

وأشار البيان إلى أن «الصاروخين الآخرين سقطا في ساحة فارغة ما أدى إلى أضرار مادية دون وقوع خسائر بشرية».

ولفت البيان إلى أن «المعلومات الأولية تشير إلى أن انطلاق هذه الصواريخ كان من منطقة الداينية التابعة لمحافظة ديالى».

الجدير بالذكر أن الهجوم الصاروخي جاء عشية تسليم قوات التحالف معسكر بسماية إلى الجيش العراقي، يوم غد السبت.

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