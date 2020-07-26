أوامر توقيف بحق مسؤولين عراقيين بقضية فقدان 752 طنا من الحنطة “أكلتها الطيور”

كشفت هيئة النزاهة الاتحادية يوم الاحد عن إصدار القضاء أوامر توقيف بحق أمناء مخازنز سايلو النجف الأفقيِّ، في القضيَّة الجزائيَّة الخاصَّة بفقدان (752) طناً من الحنطة.

واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، إشارت اصدار قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في المُحافظة أوامر توقيفٍ بحقِّ أمناء مخازن سايلو النجف الأفقيِّ؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات، مُبيّنةً أنَّ أوامر التوقيف الصادرة جاءت على خلفيَّـة فقدان (752) طناً من مادَّة الحنطة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من أيار الماضي نتائج تحرِّياتها حول نقص (752) طناً و (498) كغم من مادَّة الحنطة في سايلو النجف الأفقيّ التي بلغت أقيامها (421,120,000) مليون دينار حسب التسعيرة الرسميَّـة للطنِّ الواحد البالغة (560,000) ألف دينارٍ، مُبيّنةً تمكُّنها من ضبط سندات الإدخال والإخراج المخزنيِّ بالتعاون مع دائرة الرقابة التجاريَّة والماليَّة في وزارة التجارة، فيما كشفت في منتصف حزيران عن صدور أوامر استقدامٍ بحقّ أربعة مسؤولين في السايلو.

يشار الى ان وسائل اعلام محلية تداولت تصريحات نسبتها الى محافظ النجف لؤي الياسري يعلن ان تلك الكميات اي 752 طنا من الحنطة قد اكلتها الطيور مما اثار سخرية الشارع العراقي.