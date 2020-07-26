أول عرض سينمائي 100% اون لاين للسينما المصريه المعاصره في البرازيل

عمرو السعودي

العرض الثاني للسينما المصريه المعاصرة

100%(اون لاين) للبرازيل يوليو/أغسطس ٢٠٢٠

أول عرض سينمائي اون لاين في تاريخ المركز الثقافي لبنك البرازيل

بالتعاون مع وزاره السياحه والإدارة الثقافيه في البرازيل والمركز القومي للسينما وبعض شركات التوزيع المصريه.. وتنظيم وإنتاج المركز الثقافي اورينتسي تحت اشراف الشاعر والمترجم المصري عمرو السعودي ، سيتم عرض ٢٤ فيلم مصري خلال ٢٤ يوم بمعدل فيلم في اليوم مع فعاليات أخري كالورش والندوات . الافتتاح يوم ٢٩ يوليو الساعه 00:00 بتوقيت القاهرة و 19:00 بتوقيت برازيليا بمشاركه مخرج فيلم الافتتاح(رمسيس راح فين؟) عمرو بيومي وفرقه مزاهر عن طريق البث المباشر من خلال برنامج زووم .وايضا مواقع السوشيال ميديا.

العرض يتضمن مجموعه مختلفه من الأعمال السينمائية المصريه : تجارب اخر ١٠ سنوات .. عرض كامل يتضمن كل ازواق المشاهدين. من افلام وثائقية، كوميديا، رعب، تراجيديا، أبيض وأسود .. تجاريه كانت ام مستقله..

جدول البرنامج متاح في موقعنا

https://www.orientse.com/mostra-de-cinema-egipcio-agenda

https://anba.com.br/en/contemporary-egyptian-film-festival-to-go-virtual/

https://onedrive.live.com/?authkey=%21ALkxMu1UzReOD5s&cid=CB5683F5E1294B31&id=CB5683F5E1294B31%21227&parId=CB5683F5E1294B31%21158&o=OneUp

مشاهده الافلام مجانا بعد التسجيل

*التسجيل مقتصر علي المقيمين داخل البرازيل

الانشطه متاحه في السوشيال ميديا واليوتيوب للجميع

*الافلام كلها مترجمه للبرتغاليه وايضا للغه

الاشاره

* رسم الغلاف: محمود عبد الوهاب

*موسيقي البرومو: حازم شاهين