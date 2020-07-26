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الشروع بصرف رواتب شهر تموز في العراق

 

 أعلن مصرف الرافدين عن مباشرته بتوزيع رواتب  وزارات ومؤسسات الدولة الموطنة رواتبهم على المصرف لشهر تموز  عن طريق أدوات الدفع الإلكتروني.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان  إنه تمت المباشرة بتوزيع رواتب موظفي وزارات ومؤسسات الدولة من الذين وصلت صكوك وتمويل رواتبهم والتخصيص المالي لدى المصرف.

وأشار البيان الى انه بإمكان الموظفين لتسلم رواتبهم من اي مكان يتواجدون فيه.

وكان عضو اللجنة المالية البرلمانية جمال كوجر قد صرح في وقت سابق من اليوم بأن ارتفاع أسعار النفط والاقتراض المحلي والخارجي أمنّ رواتب الموظفين الشهر تموز.

وتكافح الحكومة العراقية لتأمين رواتب الموظفين والنفقات التشغيلية الأخرى جراء انهيار أسعار النفط بفعل جائحة كورونا التي شلت قطاعات واسعة من اقتصاد العالم. ويعتمد البلد على إيرادات بيع الخام لتمويل 95 في المئة من نفقات الدولة.

وكانت الحكومة قد تقدمت بمشروع القانون ويتضمن اقتراض خارجي بقيمة 5 مليارات دولار، وداخلي بقيمة 15 تريليون دينار لسد العجز المالي في البلاد، وقد صادق عليه البرلمان.

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