الكاظمي: الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا فـي ملف شهداء التظاهرات

أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أمس السبت، أن الحكومة قطعت شوطًا كبيرًا في ملف “شهداء التظاهرات”. واستقبل الكاظمي، يوم أمس عائلة الصحفي توفيق التميمي، الذي اختطف من قبل مسلحين في شهر آذار الماضي.

وأكد الكاظمي خلال اللقاء أن “الحكومة تبذل قصارى جهدها لمتابعة قضية اختطاف الصحفي توفيق التميمي، وإنهاء معاناته، وهي جادة أيضًا بمتابعة ملف جميع المختطفين وحسم هذا الملف”.

وأضاف أن “هذه الجرائم باتت تعكّر صفو الأمن والاستقرار، وتؤثر في المكاسب التي تحققها قواتنا الأمنية في ملاحقتها للإرهاب وبسط الأمن في عموم العراق، مبينا أن الحكومة لن تدّخر جهدًا في ملاحقة المجرمين والقتلة وتقديمهم الى العدالة”.

وشهد العراق احتجاجات عارمة منذ تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف أسفرت عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى، أشار الكاظمي الى أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا فيما يتعلق بملف شهداء التظاهرات، وسيتم الإعلان عن أسماء الشهداء قريبًا، ليحظوا بحقوقهم.

من جهتها، أعربت عائلة الصحفي توفيق التميمي، عن خالص شكرها للكاظمي، لاهتمامه بمتابعة هذا الملف، “وبما يعكس رعايته الأبوية وحرصه على حماية حرية الرأي وأصحاب الكلمة الحرة”، وفقًا لما ورد في بيان نشره مكتب رئيس الوزراء.