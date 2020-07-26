برلمان كوردستان يجتمع الاثنين .. هذا جدول أعماله

أعلنت هيئة رئاسة برلمان كوردستان، اليوم الأحد، تأجيل جلسة البرلمان المقرر عقدها اليوم، إلى يوم غد الاثنين، لمناقشة ذات الموضوعات في جدول الأعمال المعلن.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة، إجراء القراءة الثانية لمشروع قانون (تضمين الموظفين في إقليم كوردستان) ومقترح قانون (إدارة وحماية المناطق الأثرية والتراثية في إقليم كوردستان) ومقترح قانون (تنظيم الإعلام الإلكتروني في إقليم كوردستان).

كما تتضمن الجلسة، التصويت على طلب انسحاب البرلماني سوران عمر من عضوية برلمان كوردستان، وإجراء القراءة الأولى لتقرير الاجتماع المشترك للجنتي (شؤون البيشمركة والمناطق الكوردستانية خارج الإقليم) والخاص بأوضاع تلك المناطق وهجمات داعش عليها.

كذلك سيجري البرلمان قراءة للتقرير المشترك بين لجان (شؤون البيشمركة)، (والداخلية والآسايش والمجالس المحلية) و(العلاقات والجالية الكوردستانية) والخاص بالأوضاع في المناطق الحدودية في الإقليم، كما سيقرأ تقرير لجنة الصحة والخاص بجائحة كورونا، وبحضور وزيري الداخلية والصحة.

وأيضاً ستتم في جلسة الاثنين القراءة الثانية لمقترح قانون حقوق وواجبات المريض في إقليم كوردستان)، بالإضافة إلى قراءة تقرير اللجنة المالية والاقتصادية والخاص بالوضع المالي والاقتصادي في إقليم كوردستان وبحضور الوزراء المعنيين ورئيس ديوان مجلس الوزراء وسكرتير مجلس الوزراء.