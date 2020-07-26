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برهم صالح يبحث مع الحكيم دعم حكومة الكاظمي وتنفيذ برنامجها

جانب من اللقاء - مصدر الصورة: مكتب رئيس الجمهورية

بحث رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، اليوم السبت، (25 تموز 2020)، مع رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، دعم حكومة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وتنفيذ برنامجها الحكومي.

واستقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم السبت، رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، وجرى خلال اللقاء، بحث آخر المستجدات السياسية والأمنية في البلاد.

وأكد الجانبان على “ضرورة دعم الحكومة الحالية في تنفيذ برنامجها لاسيما إجراء الانتخابات المبكرة والنزيهة، وتلبية مطالب العراقيين في تحقيق الإصلاحات المنشودة”.

كما هنأ رئيس الجمهورية، الحكيم بمناسبة الذكرى الثالثة لتأسيس تيار الحكمة الوطني، متمنياً “لقيادته وكوادره دوام النجاح والموفقية لخدمة أبناء شعبنا”.

وتمت مناقشة السبل الكفيلة بمواجهة جائحة كورونا فيروس والحد من تداعياته الوبائية والاقتصادية، ووجوب دعم الفرق الطبية والصحية والكوادر الساندة “بما يؤمن الحفاظ على سلامة المواطنين وصحتهم”.

كما جرى التأكيد على أهمية توحيد الجهود والمساعي والتنسيق المشترك بين القوى الوطنية لترسيخ حماية سيادة العراق وتعزيز أمنه واستقراره والنأي به عن التجاذبات والصراعات الدولية والإقليمية.

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