درجال يتحدث عن المشاريع الرياضية المتلكئة في العراق ويقترح امرا لحلها

كشف وزير الشباب والرياضة عدنان درجال السبت عن وجود نحو 110 مشاريع رياضية متلكئة لدى الوزارة لم يتم انجازها.

وقال درجال في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع محافظ النجف لؤي الياسري اليوم(25 تموز 2020) اثناء زيارته للمحافظة ان “الوزارة لديها 110 مشاريع رياضية متلكئة ومعطلة في العراق“.

وأضاف درجال “نحن الان وبالتعاون مع قسم من رؤساء الحكومات المحلية التي تستوفي محافظتها الجمارك من المنافذ الحدودية نسعى الى ايجاد الحلول لإنجاز تلك المشاريع، و اعتقد ان لديهم القدرة على ذلك وعلى سبيل المثال فقد ابدى محافظ البصرة اسعد العيداني استعداده لاتمام نحو 7 مشاريع متلكئة في المحافظة“.

وتابع الوزير قائلا انه قد فاتح مجلس الوزراء الاتحادي حول مقترح انجاز تلك المشاريع الرياضية بالتعاون مع المحافظات المتمكنة.