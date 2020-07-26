روحانی : ينبغي للقطاع الحكومي ان يكون في المقدمة لمواجهة الغلاء

وفي جلسة اليوم الاحد للجنة الحكومية للتنسيق الاقتصادي ، تطرق الرئيس روحاني الى الحرب الاقتصادية التي يشنها الاعداء على البلاد ، وقال : ان خطط الاعداء هي أن يؤدي الحظر والضغوط الى حرمان المواطن الإيراني من تأمين السلع الضرورية ، لكن الحكومة اليوم وبعد مرور عامين على الحظر المشدد والضغوط القصوى استطاعت وبمعونة الشعب والناشطين الاقتصاديين ان تنجح ليس فقط في تأمين السلع الضرورية بل في تأمين المواد الأولوية اللازمة لمصانع البلاد.

وأعرب الرئيس روحاني عن تقديره للناشطين الاقتصاديين لما أبدوه من تنسيق مع سياسات وبرامج الحكومة في الجانب الاقتصادي والسيطرة على الاسعار ، معتبرا ان الظروف الاقتصادية الخاصة التي تعيشها البلاد لايمكن مقارنتها مع أي وقت مضى.

ودعا رئيس الجمهورية الأجهزة الحكومية والشركات المنتجة الى وضع آلية لتحديد الاسعار ومواجهة مشكلة الغلاء.

انتهى** 2344