سكرتير لجنة الاصلاح : قانون الإصلاح في صالح شعب كوردستان والنتائج قريباً

أكد سكرتير اللجنة العليا لتطبيق قانون الإصلاح في مجلس وزراء إقليم كوردستان، أن القانون يصب في صالح المواطنين، وأن نتائج تطبيق هذا القانون ستظهر قريباً.

وقال الدكتور عبد الحكيم خسرو: «نستمر في تطبيق قانون الإصلاح، واللجنة العليا إلى جانب اللجان الفرعية قائمة على رأس أعمالها في تحديد القواعد والأسس اللازمة لتطبيق مواد القانون».

د. عبد الحكيم خسرو

وأضاف «الوزارات بدورها تقوم بعملها، وإلى جانب اللجنة العليا، هناك لجان وزارية في كل وزارة برئاسة الوزير، مسؤولة عن تطبيق قانون الإصلاح ضمن الوزارة»، موضحاً أن هناك إلى جانب اللجان الوزارية، العديد من اللجان الفرعية في كل وزارة، وتمارس مهامها بموجب كتاب وزارة المالية رقم (12).

وبصدد الإصلاح في وزارة البيشمركة، أكد الدكتور خسرو أن رئيس الحكومة مسرور بارزاني ترأس اجتماعاً في وزارة البيشمركة لتحديد الواجبات والالتزامات الموكلة للوزارة ضمن قانون الإصلاح، ووضعها حيز التنفيذ.

وشدد سكرتير اللجنة العليا لتطبيق قانون الإصلاح على ضرورة توحيد وحدات المحاسبة في وزارة البيشمركة، وقال: «يجب أن تكون وحدات المحاسبة خاضعة لسلطة وزارة البيشمركة، كما يجب مراجعة هذا الملف لدى كافة قوات البيشمركة».

وطمئن الدكتور خسرو مواطني إقليم كوردستان في ختام حديثه ، قائلاً: «نطمئن الجميع بأن قانون الإصلاح يصب في صالح شعب كوردستان، وستظهر نتائجه قريباً».