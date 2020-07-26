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شرطة ذي قار لرووداو: انتحار منتسب بالفرقة الذهبية بعد قتله لابنه وزوجة أخيه

الشاب المنتحر الذي قتل زوجة اخيه وابنه- خلية ازمة تظاهرات تشرين

أفاد مدير العلاقات والإعلام في شرطة ذي قار فؤاد كريم عبدالله اليوم السبت، (25 تموز 2020)، بانتحار منتسب بالفرقة الذهبية، بعد قتله لابنه وزوجة أخيه.

وأكد عبدالله في تصريح  أن الحادثة وقعت في تمام الساعة 3:30 بعد ظهر اليوم، وبعد الاستدلال والتحقيقات الأولية تبين أن الشخص الذي انتحر هو من مواليد (1997)، أطلق النار على نفسه بعدما قتل زوجة أخيه (19 عاما)، وابنه (6 أشهر).

وحول أسباب الحادث صرح مدير إعلام شرطة ذي قار  أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن دوافع القتل بسبب خلافات عائلية، لكن شرطة ذي قار لم تتوصل إلى الدلائل الكافية، مضيفا أن عائلة الضحية (أمه، وأبوه) مايزالون في مركز الشرطة لاستكمال التحقيقات ومعرفة دوافع الجريمة.

يذكر أن الحادثة وقعت في قضاء قلعة سكر التابع لمحافظة ذي قار الجنوبية.

وتعاني بعض المحافظات العراقية من تكرار جرائم القتل والعنف الاسري، جاء ذلك بالتزامن من الحجر المنزلي المفروض على الأهالي بسبب تفشي فيروس كورونا، مازاد من نسب هذه الجرائم.

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