صحة إقليم كوردستان تسجل 215 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كوردستان، السبت، (25 تموز 2020)، تسجيل 215 إصابة جديدة و10 حالات وفاة بفيروس كورونا.



وقالت الوزارة في بيان إنها أجرت ألفين و281 فحصاً للفيروس خلال 24 ساعة الماضية، منها 975 فحصاً في أربيل، 421 السليمانية، 215 گرمیان و22 رابرين و623 في دهوك و25 في حلبجة.

وتوزعت الإصابات الـ215 الجديدة كما يلي:

أربيل: 76 إصابة

السليمانية: 72 إصابة

گرمیان: 39 إصابة

رابرين: 3 إصابات

دهوك: 11 إصابة

حلبجة: 14 إصابة

كما تماثل 140 مصاباً للشفاء، منهم 113 في أربيل و6 في كرميان و9 في حلبجة و12 في دهوك.

وسُجلت 10 حالات وفاة في 24 ساعة الماضية، منها 6 في السليمانية و3 في أربيل وحالة وفاة واحدة في كرميان.

وبهذا يرتفع العدد الكلي للإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في إقليم كوردستان إلى 12 ألفاً و253 إصابة، تعافى منهم 6 آلاف و735 حالة و474 حالة وفاة.