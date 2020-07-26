بقلم : مناف العبيدي

الو دكتور

برنامج رائع جداً

أحيي من خلاله زملائي في قناة السومرية

ومقدم البرنامج الدكتور البطل غيث الغفاري وكل الأطباء الضيوف الذين شاركوه حلقات البرنامج وأخص بالذكر منهم الدكتور البطل هيثم العبيدي الذي كان ضيف حلقة الليلة .

كما أحيي كل ابطال الجيش الأبيض فمنهم من كان الأكرم بتقديم روحه الأغلى من أجل شفاء الناس ، رحمة الله ورضوانه عليهم ، ودعائنا للمصابين منهم بالشفاء العاجل والعودة لعملهم ( ملائكة الرحمة )

ومنهم مازال يصارع الروح والجسد من أجل تقديم الجهد الأكبر والأكثر .

وهنا ادعوا القائمين على الدولة العراقية بكل مسمياتهم الحفاظ على هذا الجيش الأبيض وعلى اسرهم من خلال تشريع قوانين تحافظ على هذه الشريحة التي تعد الخط الدفاعي الأول للوطن صحياً ، فبدونهم نحن بخطر ، قطعة الارض والإمتيازات لاتعادل الأرواح الزكية التي كانت خط الصد الأول للڤايروس القاتل ..!!

مجاهدوا الجيش الأبيض تركوا عائلاتهم ليصبحوا اهلاً واحضان للمرضى الذين ابعدهم الوباء قسراً عن عائلاتهم وأحبابهم وذويهم .

وأطالب ان يخصص يوم عراقي سنوي رسمي نحتفل به يوم عيد الجيش الأبيض .

اكراماً لجهودهم وتضحياتهم .

شكراً لجيشنا الأبيض

شكراً لأخوتي الأبطال وأخص بالذكر هنا فخراً وإعزازاً اعضاء جيشنا الأبيض

منير العبيدي

أسعد الحلاب