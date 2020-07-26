غوارديولا يكشف مفتاح فوز مانشستر سيتي على ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

كشف مدرب فريق مانشستر سيتي، بيب غوارديولا، عن مفتاح فوزهم في مباراة الإياب المرتقبة أمام ريـال مدريد في دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي الفريقان، يوم 7 أغسطس / اب المقبل، في إياب دور الـ 16.

وكان مانشستر سيتي قد فاز في مباراة الذهاب، بهدفين مقابل هدف، في سانتياغو برنابيو.

وقال غوارديولا في تصريحات نشرتها شبكة “manchestereveningnews” الإنكليزية: “إذا لم يكن لدى لاعبي مانشستر سيتي الرغبة القوية في تحقيق الفوز، فإننا سنواجه مشكلة ولن نتخطى المباراة، هذا اللقاء يتعلق أكثر بالرغبة، هم يعرفون ريـال مدريد، ويعرفون جودتهم في مختلف المراكز”.

وأضاف: “لقد شاهدوا نهائيات دوري الأبطال في المواسم الماضية وكان ريـال مدريد حاضرًا، هم يعرفون طبيعة ذلك الفريق، ليس من الضروري إخبارهم بشيء خاص، سنتحدث قليلًا عن الأمر ولكن ما سنفعله في المباراة ليس شيئًا خاصًا، هذا ما فعلناه طوال الموسم”.

وواصل: “التكتيكات لن تجعلنا نفوز بتلك المباراة، الأمر يعتمد على الطاقة والرغبة، هذا النوع من المباريات يعتمد على رغبة كل لاعب في الفريق في محاولة الفوز”.

وتابع: “نعلم أنهم قادرون على تسجيل هدف أو اثنين أو ثلاثة والتأهل، لكننا قادرون على تسجيل الأهداف أيضًا، سنحاول تقديم أقصى ما لدينا، إذا ركزنا على ما سيحدث إذا تأهلنا أو لم نتأهل، فإن هذا مضيعة للوقت والطاقة، يجب عليك التغلب عليهم على أرض الملعب، مع الأخذ في الاعتبار الجودة التي يتمتعون بها، وجودتنا أيضًا”.

واختتم: “يجب أن نكون أنفسنا ونلعب بطريقتنا الخاصة، أريد أن نكون كما نحن، إذا كان الخصم أفضل منا سنهنئهم وسنكون هناك الموسم المقبل”.