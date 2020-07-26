قائمة يوفنتوس لمباراة الحسم أمام سامبدوريا.. عودة هيغواين وبونوتشي

أعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي يوفنتوس، ماوريسيو ساري، قائمة اللاعبين الذين سيخوضون مباراة حسم بطولة الدوري الإيطالي مساء اليوم، أمام سامبدوريا.

ويستضيف يوفنتوس على ملعبه “أرينا ستاديوم” سامبدوريا في حوالي الساعة 11 مساءً بتوقيت “أربيل” بقيادة الحكم، فرانشيسكو فورنيو.

ويسعى يوفنتوس في مباراة اليوم لتحقيق الفوز من أجل حسم بطولة الدوري الإيطالي رسميًا، بعد الإخفاق في المباراة السابقة أمام أودينيزي والتي انتهت بخسارة الفريق بنتيجة 1-2 وفشل في الظفر باللقب على ملعب “فريولي”.

وشاهدت القائمة عودة غونزلو هيغواين وليوناردو بونوتشي بعد غيابهما عن مباراة أودينيزي بسبب الإصابة، مع استمرار استبعاد جورجيو كيليني بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وفيما يلي قائمة يوفنتوس لمباراة سامبدوريا:

حراسة المرمى: تشيزني، بينسوليو، بوفون.

الدفاع: دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميرال.

الوسط: بيانيتش، رامسي، ماتويدي، رابيو، بينتانكور، موراتوري.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيغواين، برناردسكي، أوليفري، زانيماكيا.