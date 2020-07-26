قائمقام شنگال: الإيزيديون عادوا من النزوح إلى النزوح

حذّر قائمقام قضاء شنگال (سنجار) محما خليل، اليوم الأحد، من هجرة عكسية للإيزيديين، بسبب الأوضاع المزرية التي يعيشونها في سنجار والمناطق المحيطة بها.

وقال خليل في بيان : «رغم قرب مرور الذكرى السادسة لفاجعة الإيزيديين في الثالث من آب، إلا أنهم لم يتلقوا أي اهتمام وطني أو دولي، فمازالوا مهمشين ويمارس ضدهم /جينوسايد/ إبادة جماعية وجغرافية واقتصادية وخدمية وتاريخية وسياسية»، محذّراً من أنه «إذا استمر هذا الإهمال والتهميش للإيزيديين بمناطقهم وعدم الاهتمام بتحسين ظروف معيشتهم الخدمية والسياسية والاقتصادية، فستكون هناك هجرة عكسية مرة أخرى».

محما خليل

وأوضح أن «الإيزيديين عندما عادوا إلى مناطقهم، وجدوا أنهم عادوا من النزوح إلى النزوح، فوضعهم في مدنهم ومناطقهم لا يختلف عن النزوح الذي كانوا يعيشون فيه، فمنازلهم مهدمة ولم يكن لهم سبيل إلا العيش في الخيم مرة أخرى، أو تحمل الإيجار»، مبيناً أن «عدد العوائل التي عادت بلغ 2500 عائلة خلال حزيران والشهر الحالي، أي أن إجمالي العائدين منذ العام الماضي وصل إلى 100 ألف نسمة».

وأضاف أنه «فوق كل هذه المعاناة وفقدان الخدمات، هناك استمرار للتجاوزات على أملاكهم من قبل السلاح المنفلت الذي تمثله المجاميع المسلحة التي تثير الرعب في نفوسهم، وهذا يعبر عن حجم التقصير الكبير من قبل الحكومتين المحلية والمركزية، فضلاً عن تقصير المنظمات الدولية بحق هذا المكون الديني».

وطالب خليل بـ «إيواء الإيزيديين في مناطقهم بدلاً من أن يفكروا بترك وطنهم، ومعالجة جروحهم وآثار نكبتهم والإبادة الجماعية التي مورست بحقهم، من خلال إيصال المساعدات الإنسانية والخدمية لهم حتى يكون هناك تشجيع للعودة والاستقرار».

وكشف خليل عن إحصائية للأمم المتحدة، بينت أن «الإيزيديين يمثلون 25 %من إجمالي النازحين العراقيين في المخيمات»، موضحاً أنه «رغم أن الإيزيديين يمثلون أقلية دينية في العراق، إلا أنهم أكثرية في أعداد النازحين والمهاجرين والشهداء والمقابر الجماعية والسبايا والمختطفين، وأكثرية في دمار منطقتهم، وهذا دليل على حجم الإبادة الجماعية التي مورست بحقهم».