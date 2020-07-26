مسؤول ايراني يتحدث عن كسر الكاظمي لـ”ضغوط” امريكية “كبيرة” بزيارته لطهران

قال المساعد الخاص لرئيس البرلمان الايراني حسين امير عبداللهيان، ان رئيس مجلس الوزراء العراقي زار العاصمة طهران رغم الضغوط التي مارستها الولايات المتحدة لخض العلاقات بين العراق وايران.

وقال عبداللهيان في في حوار تلفزيوني، ان العلاقات الاقتصادية والتجارية شهدت خلال الاعوام الاخيرة نموا كبيرا اذ يبلغ الان نحو 14 مليار دولار سنويا في حين ان التبادل بين ايران واوروبا لا يصل الى 3 مليارات دولار.

واردف قائلا ان عمق العلاقات التجارية بين البلدين بلغ حدا بحيث انه حتى في اصعب ظروف الحظر ضد الشعب الايراني اضطر الاميركيون لاعفاء العراق من هذا الحظر مما يعد من الفرص الجيدة بين البلدين.

ومضى عبداللهيان انه وفي الوقت الذي يمارس الاميركيون ضغوطا كبيرة على جميع الدول ومن ضمنهم المسؤولين العراقيين لخفض العلاقات الاقتصادية والتجارية مع ايران الا ان رئيس الوزراء العراقي جاء الى طهران على راس وفد يضم 8 وزراء.

واعتبر هذه الزيارة بانها جاءت للمزيد من تطوير التعاون بين البلدين واضاف، ان العراق يعد من البلدان الجارة المهمة اذ يحظى بموقع جيوسياسي وجيوستراتيجي مهم في منطقة غرب اسيا وان اقتصادي البلدين مكمل احدهما للاخر وهنالك الكثير من المشتركات بينهما.