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نائب عن ديالى : 30% فقط من اموال المنافذ تذهب لخزينة الدولة..الامر لايتعلق بالمال فقط

أكد النائب عن محافظة ديالى برهان المعموري، اليوم الاحد، ان ٧٠٪؜ من اموال المنافذ كانت تذهب لجيوب الفاسدين من خلال الجهات المتنفذة وبعض الموظفين الفاسدين بينما يذهب الى خزينة الدولة ٣٠٪؜ فقط من ايرادات المنافذ.

واوضح المعموري ، ان “خطوات الحكومة الاخيرة تجاه المنافذ وعبر نشر قوات الجيش العراقي هي خطوات ايجابية يجب ان تستمر لضبط المنافذ والسيطرة عليها بشكل كامل”، لافتاً الى ان”مسألة السيطرة على المنافذ لا تتعلق بالاموال والايرادات فقط بل هناك جانب مهم وهو جانب التهريب وفي مقدمة ذلك تهريب المخدرات والتي باتت تضر كثيراً بالمجتمع العراقي”.

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