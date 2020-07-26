نيجيرفان بارزاني ووزيرة الهجرة الاتحادية يبحثان أوضاع اللاجئين والنازحين

استقبل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الأحد، إيفان فائق جابرو وزيرة الهجرة والمهجرين في الحكومة الاتحادية العراقية.

خلال اللقاء، جرى التباحث بشأن أوضاع النازحين واللاجئين في مخيمات إقليم كوردستان، وتأثير تفشي وباء «كورونا» وإجراءات مواجهة الوباء والحد من انتشاره خاصة بين النازحين واللاجئين، وأعمال ونشاطات وزارة الهجرة والمهجرين العراقية في مخيمات النازحين واللاجئين بإقليم كوردستان، وتعاون وتنسيق الوزارة مع الجهات المعنية في إقليم كوردستان إلى جانب عدد آخر من المسائل، وفق بيان لرئاسة الإقليم،

وأكد الجانبان على أهمية العمل من أجل ضمان الأمن والاستقرار وتمهيد الأرضية لعودة النازحين إلى ديارهم وخاصة الإيزيديين والمسيحيين منهم وتعويضهم، وكذلك العمل على إعادة الثقة وإعمار المناطق المتضررة من الحرب على الإرهاب وتعميق التعايش والتسامح بين المكونات الدينية والقومية، إلى جانب توفير الخدمات العامة وفرص العمل في تلك المناطق.