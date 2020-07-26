نينوى تعلن عدة قرارات جديدة بشأن فيروس كورونا

أصدرت غرفة عمليات جائحة كورونا في محافظة نينوى، السبت، عدة قرارات جديدة بشأن مواجهة الفيروس.

وقال رئيس غرفة عمليات جائحة كورونا في محافظة نينوى، رعد العباسي في بيان اليوم (25 تموز 2020)، إن “غرفة عمليات جائحة كورونا اجتمعت وقررت ما يلي:”

-1يرفع حظر التجوال اعتبارا من يوم غد الاحد 26/7/2020 من الساعة الخامسة صباحاً ولغاية الساعة التاسعة ليلا ويستمر هذا لاجراء حتى يوم الخميس القادم.

-2تستأنف دوائر الدولة العمل وبالذات الخدمية منها على ان يضمن مدير الدائرة اتباع كافة الاجراءات الوقائية الصحية ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي وسوف تقوم لجان مختصة بمتابعة الامر على مستوى الدوائر.

-3تغلق كافة المواقع الترفيهية ومنها مدن الالعاب والصالات الرياضية وملاعب كرة القدم والكافيهات بكافة انواعها وتبقى المطاعم مفتوحة لخدمة التوصيل المنزلي حصراً وسوف تقوم مفارز شرطة نينوى بمتابعة الامر على مستوى الاحياء والمناطق العامة، وسوف تفرض غرامات على المخالفين وحسب الفقرة القانونية الخاصة.

-4سوف تفرض غرامة مقدارها عشرة الاف دينار لكل مواطن يتنقل داخل الموصل وباقي الاقضية والنواحي دون ارتداء الكمامة وحسب الفقرة القانونية الخاصة، على ان تتولى قيادة شرطة نينوى اتخاذ اللازم مع السلطات القضائية فيما يخص الغرامة.

-5 يضمن اصحاب المحلات في الاسواق الرئيسية وداخل الاحياء ان يرتدي الزبائن الداخلين الى المحل الكمامات قبل الدخول، ويمنع من دخول المحل اي شخص مخالف لذلك وسوف تفرض غرامة مضاعفة على صاحب المحل في حال دخول زبائن غير مرتدين للكمامات وفي حال عدم ضمان التباعد المطلوب داخل المحل.

-6 يستمر اغلاق منافذ المحافظة عدا الاستثناءات المشار اليها في القرارات السابقة ومنها دخول العسكريين الى وحداتهم بشكل مباشر والحالات الانسانية الطارئة على ان تضمن دائرة صحة نينوى اجراء الفحوصات المطلوبة عند منافذ المدينة.

وكانت وزارة الصحة، أعلنت في وقت سابق من اليوم السبت، تسجيل 72 حالة وفاة جديدة و2863 إصابة اضافية بجائحة كورونا، في أعلى حصيلة اصابات بالفيروس منذ دخول الوباء للبلاد بعد 2842 اصابة سجلت في 10 تموز الجاري.