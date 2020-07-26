( هموم وطن .. لماذا السكوت عن جرائم مليشيا الحشد الشعبي بالعراق التابعة لإيران المليشيات التابعة لإيران)
شكرا جزيلا . قلوبنا معكم ، دعواتنا ترافقكم ، سعيد عيد
عادل شاكر حمادي
باحث في حقوق الانسان
( هموم وطن .. لماذا السكوت عن جرائم مليشيا الحشد الشعبي بالعراق التابعة لإيران المليشيات التابعة لإيران)
شكرا جزيلا . قلوبنا معكم ، دعواتنا ترافقكم ، سعيد عيد
عادل شاكر حمادي
باحث في حقوق الانسان
By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.