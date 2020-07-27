أوامر بتوقيف مسؤولين أضاعوا 752 طنًا من الحنطة واتهموا الطيور بأكلها

أعلنت هيئة النزاهة، أمس الاحد، إصدار أوامر توقيف بحق أمناء مخازن سايلو النجف. وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، في بيان تلقته (المدى)، إن “قاضي التحقيق المُختصِّ بقضايا النزاهة في المُحافظة، أصدر أوامر توقيفٍ بحقِّ أمناء مخازن سايلو النجف الأفقيِّ؛ استنادًا إلى أحكام المادَّة (341) من قانون العقوبات”،

مُبيّنةً أنَّ “أوامر التوقيف الصادرة جاءت على خلفيَّـة فقدان (752) طنًا من مادَّة الحنطة”. واضاف: “كانت الهيئة قد أعلنت في التاسع عشر من أيار الماضي نتائج تحرِّياتها حول نقص (752) طنًا و(498) كغم من مادَّة الحنطة في سايلو النجف الأفقيّ التي بلغت أقيامها (421,120,000) مليون دينار حسب التسعيرة الرسميَّـة للطنِّ الواحد البالغة (560,000) ألف دينارٍ”، مبينة “تمكُّنها من ضبط سندات الإدخال والإخراج المخزنيِّ بالتعاون مع دائرة الرقابة التجاريَّة والماليَّة في وزارة التجارة، فيما كشفت في منتصف حزيران عن صدور أوامر استقدامٍ بحقّ أربعة مسؤولين في السايلو”.

وكان المسؤولين عن السايلو قد ادعو ان الطيور أكلت الحنطة. وتفاعلت فضيحة ضياع اكثر من نصف مليون طن من الحنطة في محافظة النجف على وسائط التواصل الاجتماعي حينها.