الدفاع المدني يكشف حصيلة خسائر انفجارات معسكر صقر

كشف مدير مديرية الدفاع المدني، اللواء كاظم بوهان، الأحد، 26 تموز، 2020، حصيلة خسائر انفجارات معسكر صقر الواقع بمنطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال بوهان في تصريح متلفز، إن “الانفجارات داخل معسكر صقر، جنوبي بغداد، أسفرت عن خسائر مادية فقط”.

وفي وقت سابق، كشفت وزارة الداخلية، الاحد، تفاصيل جديدة عن الحرائق في معسكر صقر ، وفيما بينت انه تم السيطرة على 70% من نيرانه، اشارت الى ان وزيرها عثمان الغانمي وجه بالتحقيق لمعرفة ملابسات الانفجارات.

وقال مدير اعلام الوزارة اللواء سعد معن في تسجيل صوتي وزع لوسائل الاعلام، ان “اكثر من 20 عجلة تخصصية تابعة الى الدفاع المدني توجهت الى معسكر الصقر وتم السيطرة على اكثر من 70% من الحريق الذي اندلع بسبب الانفجارات”.

واضاف، ان “الحريق اندلع في 3 كرفانات عبارة عن عتاد قديم وهذا هو التشخيص الاولي للانفجارات بالاضافة الى ارتفاع درجات الحرارة”.

واشار معن الى ان “وزير الداخلية وجه بتشكيل لجنة تقصي الحقائق لمعرفة ملابسات الانفجارات التي اندلعت في معسكر الصقر”.

وكانت خلية الإعلام الأمني اوضحت، اليوم الأحد، طبيعة التفجيرات التي هزت معسكر الصقر جنوبي بغداد.

وقالت الخلية في بيان إنه “بعد الوصول إلى مكان الحادث تبين انفجار مستودع اعتدة وذخائر تابع للشرطة الاتحادية بسبب ارتفاع حرارة الجو وسوء الخزن، ومازال الجهد الهندسي والدفاع المدني والقوة الماسكة في محل الحادث”.

وكان مصدر أمني من محافظة بغداد افاد، الأحد، 26 تموز، 2020، بوقوع 3 انفجارات في معسكر صقر بمنطقة الدورة جنوبي بغداد.

وقال المصدر إن “3 انفجارات حدثت في معسكر صقر الواقع بمنطقة الدورة جنوبي بغداد” مبينا أن “اعمدة الدخان تصاعدت بشكل كثيف بعد وقوع الانفجارات”.