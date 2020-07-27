الرئيس بارزاني معزياً بوفاة “أم الشهداء” : ستظل مفخرة لكل كوردستاني

وجّه الزعيم الكوردي مسعود بارزاني ، اليوم الاثنين ، برقية تعزية بوفاة “الأم عائشة” وهي والدة 3 من الشهداء في قوات البيشمركة ، استشهدوا في الحرب على داعش ، وتلقب بـ “ام الشهداء”.

وقال الرئيس بارزاني ، في برقية تعزية بالمناسبة ، ” بأسف بالغ تلقينا نبأ وفاة والدة ثلاثة شهداء في سبيل كوردستان، السيدة الأم عائشة”.

مضيفاً ، ان ” الأم عائشة كانت مثالا للصمود والشجاعة ، وستظل دائماً مفخرة لكل فرد كوردستاني ، وعن نفسي أفتخر بأنني كنت قد التقيتها ولأتعلم منها دروس الصمود والكوردايتي “.

وتابع الرئيس بارزاني ” بهذا المصاب الجلل، اعزي عائلة وذوي الام عائشة واشاطرهم الاحزان راجيا من المولى القدير ان يتغمد روح أم الشهداء الطاهرة بواسع رحمته وان يكون مثواها الجنة، وأن يلهم الجميع الصبر والسلوان “.