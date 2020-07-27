العراق.. 2553 اصابة و96 حالة وفاء بـ”كورونا” خلال 24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأثنين، عن تسجيل 96 وفاة و2553 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وقالت الوزارة في بيان إنه “تم فحص ( 17141) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (929839)”.

وأضافت الوزارة، إن مختبراتها سجلت هذا اليوم (2553) إصابة في العراق موزعة كالتالي:

بغداد الرصافة 339

بغداد الكرخ 329

مدينة الطب 32

النجف 66

السليمانية 110

أربيل 74

دهوك 13

كربلاء 263

كركوك 132

ديالى 77

واسط 95

البصرة 303

ميسان 83

بابل 170

الديوانية 129

ذي قار 42

الأنبار 20

المثنى 100

نينوى 67

صلاح الدين 109

كما أكدت تسجيل 96 حالة وفاة بسبب الفيروس، وتوزعت كما يلي :

بغداد الرصافة 10

بغداد الكرخ 9

مدينة الطب 2

النجف 4

السليمانية 9

أربيل 8

كربلاء 5

كركوك 8

ديالى 2

واسط 4

البصرة 8

ميسان 1

بابل 8

الديوانية 4

ذي قار 3

المثنى 2

نينوى 7

صلاح الدين 2

وأشارت إلى تماثل 1927 حالة للشفاء، موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 221

بغداد / الكرخ 303

مدينة الطب 100

النجف 111

السليمانية 32

أربيل 65

دهوك 3

كربلاء 161

كركوك 85

ديالى 62

واسط 115

البصرة 143

ميسان 45

بابل 167

الديوانية 61

ذي قار 75

الأنبار 15

المثنى 110

نينوى 22

صلاح الدين 31

وأكد البيان ان مجموع الإصابات بالفيروس في العراق بلغ حتى الآن 112585، ومجموع حالات الشفاء 77144( اي بنسبة 68.5 %) ، والراقدين الكلي 30983، والراقدين في العناية المركزة 415، ومجموع الوفيات 4458 .