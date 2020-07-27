اللجنة العليا تفرض حظرًا للتجوال لمدة 10 أيام ابتداءً من الخميس المقبل

أصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية، أمس الأحد، جملة قرارات للحد من اصابات كورونا منها اعلان حظر شامل للتجوال، وفيما يلي نص القرارات.

أولا/ فرض حظر التجوال الشامل لأيام عيد الأضحى المبارك، اعتبارا من يوم الخميس 30/7/2020 ولغاية يوم الأحد 9/8/2020، وينظر بالحظر بعد عطلة العيد.

ثانيا/ إعادة فتح العيادات الخاصة على أن يتم الالتزام بالشروط والضوابط المعدّة من قبل وزارة الصحة ونقابة الأطباء.

ثالثا/ إعلان وزارة الصحة عن فتح المجال للمستثمرين الراغبين بإنشاء معامل إنتاج للأوكسجين الطبي، على أن تقدم لهم جميع التسهيلات بالتنسيق مع هيئة الاستثمار والجهات ذات العلاقة.

رابعا/ تكليف الأمين العام لمجلس الوزراء بالتواصل مع الجانب الكويتي، لتسهيل دخول صهاريج الأوكسجين عبر منفذ سفوان الحدودي.

خامسا/ قيام وزارة الصحة بالتنسيق مع هيئة المستشارين بتقديم دراسة بشأن فتح بوابة الكترونية للاستشارات الطبية من قبل الملاكات الطبية في وزارة الصحة.

سادسا / إقرار توصيات فريق إعداد الإجراءات الوقائية من جائحة كورونا في المطارات العراقية.

سابعا / قيام الأجهزة الأمنية بتنفيذ قرارات اللجنة العليا بشأن تطبيق الشروط الصحية (لبس الكمامات والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وغيرها من الإجراءات)، مع فرض الغرامات المالية للمخالفين وحجز مركباتهم.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة، أمس الأحد، تسجيل 2459 إصابة جديدة بفايروس كورونا و78 حالة وفاة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقته (المدى) ان مستشفيات العراق سجلت 1900 حالة شفاء في بغداد / الرصافة 358، بغداد / الكرخ 289، مدينة الطب 104، النجف 122، السليمانية 15، أربيل 113، دهوك 12، كربلاء 93، كركوك 103، ديالى 31، واسط 147، البصرة 90، ميسان 20، بابل 169، الديوانية 77، ذي قار 70، الأنبار 12، نينوى 31، صلاح الدين 44.

واضاف: أما الإصابات الجديدة فهي 2459 حالة موزعة على وفق النحو التالي: بغداد/ الرصافة 308، بغداد/ الكرخ 281، مدينة الطب 20، النجف 31، السليمانية 128، أربيل 76، دهوك 11، كربلاء 240، كركوك 102، ديالى 109، واسط 138، البصرة 390، ميسان 79، بابل 198، الديوانية 96، ذي قار 96، الأنبار 17، المثنى 87، نينوى 41، صلاح الدين 11.

وبلغت حالات الوفاة في عموم العراق 78 متوزعة في بغداد/ الرصافة 11، بغداد/ الكرخ 8، مدينة الطب 6، النجف 1، السليمانية 7، أربيل 3، كربلاء 4، كركوك 5، ديالى 3، واسط 1، البصرة 4، ميسان 2، بابل 5، الديوانية 2، ذي قار 5، الأنبار 1، المثنى 2، نينوى 2، صلاح الدين 6.

وبهذا ترتفع حالات الشفاء في العراق إلى 75217، وإصابة 110032، أما حالات الوفاة فقد وصلت إلى 4362 شخصًا.

كما قال الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي إن “الوزارة تكفلت بمعالجة الحالات البسيطة للمصابين بفايروس كورونا والمحجورين في منازلهم”، لافتا إلى أن “المؤسسة الصحية الحكومية هي من تقرر علاج المريض ولا يجوز للمريض أن يشخص حالته وعلاجه منفردا”.