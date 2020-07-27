تظاهرات فـي وسط العراق وجنوبه احتجاجًا على انقطاع الكهرباء

شهدت محافظات وسط وجنوبي العراق احتجاجات على انقطاع التيار الكهربائي في ظل ارتفاع درجات الحرارة الى ما فوق الـ50 مئوية. وشهدت محافظة بابل، أمس الاحد، تظاهرات ووقفات احتجاجية أمام دوائر الكهرباء، احتجاجا على تردي خدمة الطاقة في عموم مناطق المحافظة.

كما اقدم العشرات من المحتجين على قطع طريق النيل الدولي بالمحافظة ذاتها، للضغط على وزارة الكهرباء لتحسين خدمتها في مناطق المحافظة. وفي النجف، قطع محتجون الشارع العام المؤدي لمطار النجف من الجهة الجنوبية، وحرقوا إطارات احتجاجًا على تدني مستوى التجهيز بالطاقة الكهربائية. وفي كربلاء، تظاهر العشرات من ابناء قضاء الحسينية في كربلاء، احتجاجا على سوء الخدمات. وهدد المتظاهرون بالاستمرار في تظاهراتهم في حال لم تتم تلبية مطالبهم.

وفي ذي قار، اقدم عدد من المحتجين على تردي خدمة الطاقة الكهربائية على اقتحام المحطة الحرارية في المحافظة. وطالب المحتجون بان تكون ساعات تجهيز الكهرباء، 4 ساعات تشغيل وإطفاء ساعتين مقابل خروجهم من المحطة. كما اقتحم متظاهرون غاضبون في قضاء سيد دخيل بمحافظة ذي قار، مبنى صيانة كهرباء القضاء.