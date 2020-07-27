توضيح من مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان

أصدر مكتب رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين، توضيحاً نفى فيه تقديم أي شكوى من قبل رئيس الحكومة بحق أي صحفي.

وقال مكتب رئيس الحكومة في بيان : «إن رئيس حكومة إقليم كوردستان لم يرفع دعوى قانونية ضد أي صحفي، كما تروج بعض المواقع الإلكترونية».

وأوضح البيان، أن «الشكاوى التي تم تسجيلها كانت من قبل الإدعاء العام، ضد الأشخاص الذين كانوا يشككون بوجود جائحة كورونا وكانوا يقومون بتحريض المواطنين على عدم التقيد بالإجراءات الصحية والتعليمات الرسمية».

وأكد مكتب رئيس الحكومة، أن هذا الموضوع منوط بالإدعاء العام فقط.