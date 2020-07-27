جامعة الازهر بإطلالتها الجديدة. تستقبل كوادر العمل الاعلامي في قطاع غزة

بقلم:- سامي ابراهيم فودة

بدعوة كريمة من دائرة العلاقات العامة في جامعة الأزهر برئيسة الأخت الأستاذة / أمل عبد الهادي طومانومنسقة هذه الزيارة, زار وفد رفيع المستوي من الكتاب والصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة بزيارة ميدانية تعرفيه لمباني الحرم الجامعي الجديد لجامعة الأزهر والمقامة في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة على مساحة 88 دونم , بهدف الإطلاع على إنجازات الجامعة في الحرم الجديد للجامعة، كون الإعلام يمثل السلطة الرابعة في الهرم السياسي لما لهو من دور ريادي في إبراز إمكانيات وقدرات الجامعة التي تتمتع بإمكانيات ضخمة تضاهي أعرق الجامعات في الوطن العربي والمحلي,

وقد ضم الوفد كلاً من الدكتور تحسين الاسطل نائب نقيب الصحفيين الفلسطينيين والصحفي والإعلامي القدير/ محمد الباز “أبو شادي”والأخ الإعلامي القدير/ كمال الرواغ أمين عام الشبكة العربية للثقافة والرأي والإعلام، والأخ لؤي الغول/ مدير نقابة الصحفيين في المحافظات الجنوبية، والأخ عاهد فروانة نائب أمين سر المكتب الحركي المركزي للصحفيين في قطاع غزة، والصحفي المميز/ سامي أبو سالم مدير التدريب في نقابة الصحفيين، والإعلامية القديرة/ علا كساب نائب رئيس هيئة الاذاعة والتلفزيون الفلسطيني في المحافظات الجنوبية والأخت الإعلامية المميزة/ ميسون كحيل مديرة تحرير موقع دنيا الوطن والصحفي / رافي الملح مراسل وكالة وفا، والأخ الصحفي/ توفيق أبو جراد والأخ الصحفي مسئول المراسلين/ فؤاد أبو جرادة والأخ الإعلامي/علام عبيد والأخ الإعلامي/ على طعيمة والأخ الإعلامي/ محمد النجار والأخت الصحفية/ شيرين كياله والأخت الناشطة المجتمعية/ فاتن حرب والأخ الصحفي الإعلامي مسلم عبد الهادي مراسل اذاعة فلسطين والأخ الصحفي/ أبو العبد مراسل إذاعة صوت فلسطين, وثلة من الصحفيات والصحفيين المميزين والذين غالبية الجسم الصحفي في المحافظات الجنوبية.

وكان في استقبال الوفد الزائر الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة وعدد من العمداء والمدراء بالجامعة وقد استهل الوفد زيارته في جولة ميدانية تفقدية للحرم الجامعي الجديد وقدم الأخ المهندس محمد الوزير مدير وحدة المشاريع بالجامعة عرض مفصل عن الحرم الجامعي الجديد مستعرضاً مراحل الانشاءات المختلفة ودور الأشقاء العرب في دعم وتمويل هذه المشاريع النوعية، والتي عالجت مشكلة الاكتظاظ وتجاور الجامعات في مدينة غزة إلى أن أصبح الحلم حقيقة وواقعاً ملموسٱ يحق لأبناء شعبنا الافتخار والاعتزاز بهذا الصرح الأكاديمي الكبير الذي يفتح أبوابه لجميع أبناء شعبنا ليساهم في رفعة ونهضة الوطن.

وقد شملت الزيارة أيضٱ مبنى كلية الحسن الثاني للعلوم الزراعية والبيئية والذي تقدر مساحته18500 م2 والذي تم تمويله بمنحة ملكية كريمة من المملكة المغربية الشقيقة، ومبنى كلية الآداب والعلوم الإنسانية والذي تقدر مساحته20941 م2 والذي تم تمويله من المملكة العربية السعودية,

وتخلل الجولة في المبنى الاطلاع على أستوديوهات الإعلام بكلية الآداب، والتي تحتوي أحدث التقنيات والمعدات التي يستخدمها الطلبة في قسم الإعلام أثناء دراستهم الجامعية واختتم الوفد جولته بزيارة المركز الرياضي والأنشطة الطلابية، وقاعة الاحتفالات الكبرى التي تقدر مساحتها 267502م2 بتمويل كريم من المملكة العربية السعودية، وقد اشاد الوفد الزائر من الجسم الصحفي والكتاب والاعلاميين بالحرم الجامعي الجديد، وبجهود الأخوة في مجلس أمناء الجامعة وإداراتها والجهات التنفيذية التي كانت وراء تحقيق هذا الحلم الجبار والذي تحقق بسواعد الاوفياء من أبناء شعبن واشقائنا العرب..

وتمني الوفد الزائر في ختام الزيارة التوفيق والسداد والمزيد من التقدم والرقي والإبداع والنجاح لجامعة الأزهر جامعة الكل الفلسطيني جامعة الشهيد ياسر عرفات ابو عمار والتي لا تميز بين الكل الفلسطيني وعلى راسها الأستاذ الدكتور أحمد التيان رئيس الجامعة, وتمنى ان تستكمل الجامعة بقية الكليات في المبني الجديد, كما تمني الوفد التوفيق والنجاح لطلابها في العام الدراسي الجديد وقد طالب الأخ الإعلامي القدير/ كمال الرواغ “أبو احمد” ان تكون جامعة الازهر متميزة دائماً وان يتم إنشاء كلية الطب البشري ومستشفى ميداني داخل الحرم الجامعي وان تستكمل كلية التربية الرياضية مبناها ومنشآتها وملاعبها الرياضية، وان يطلق أسم الشهيد الراحل أبو عمار صاحب الفكرة والمؤسس على مبني جامعة الازهر الجديد ..