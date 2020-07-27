صحة كردستان تحذر من التهاون مع الاجراءات الوقائية وتؤكد: كورونا ما يزال بأوج تفشيه

حذر مدير عام ديوان وزارة الصحة، في اقليم كردستان، خالص قادر، الأحد، 26 تموز، 2020، من التهاون في تطبيق الاجراءات الوقائية المتخذة ضد فيروس كورونا في الإقليم من قبل المواطنين، فيما أكد أن الفيروس ما يزال بالغ الخطورة.

وقال قادر في حديث إن “فيروس كورونا ما يزال بأوج تفشيه ولم ينته أو يخف، كما أننا نتوقع استمرار الإصابات بمعدلات عالية خلال الايام المقبلة”.

واضاف أن “عودة افتتاح المطارات والمنافذ وغيرها هي قرارات حكومية، من أجل انهاء الازمة الاقتصادية والخسائر الكبيرة التي حصلت على اثر ذلك”.

وأشار قاد إلى أن “المواطنين بإمكانهم التعاون مع الجهات الصحية بالحفاظ على أرواحهم وعدم زيادة الإصابات، من خلال الإلتزام بالإجراءات الوقائية والتباعد الاجتماعي، وهذا سيمنع وقوع موجة جديدة وقوية من فيروس كورونا”.

وتابع أن بقاء كردستان على هذا المعدل اليومي للإصابات في ظل عودة افتتاح المطارات والمنافذ والمصايف يعد مؤشرا جيدا في منع تفشي الوباء”.

وكان وزارة الصحة في إقليم كردستان، اعلنت السبت، 25 تموز، 2020، تسجيل 215 اصابة و10 وفيات و140 حالة شفاء جديدة بفيروس كورونا في عموم محافظات الإقليم.

وقالت الوزارة في بيان إن “الكوادر الصحية في إقليم كرستان، سجلت 215 اصابة و10 وفيات و140 حالة شفاء جديدة بفيروس كروونا”.

واضاف البيان أن “أن “الوزارة سجلت 76 اصابة في اربيل، و 72 اصابة بالسيمانية، و 39 في ادارة كرميان، و3 في رابرين، و11 في دهوك، و14 بحلبجة”.

وتابع أن “عدد الاصابات الكلي بفيروس كورونا في محافظات الإقليم بلغت 12253، فيما اصبح عدد حالات الشفاء الكل 6735، وعدد الراقدين الكلي 5044، فيما سجلت بلغ عدد حالات الوفاة 474”.