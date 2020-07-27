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طفح الكيل

طفح الكيل

بقلم : شاكر فريد حسن

طفح الكيل

وبلغ الزبى سيل

الجريمة

قتلٌ هنا

وقتلٌ هناك

وشبابٌ في عمرِ

الزهورِ والورودِ

يُقطفون ويموتون

أنهكنا العنف

وأصبحنا نعيش في

غابة وحوش

تلاشت القيم

ومات الضمير

وغابت النخوة

وتغيرت النفوس

بفعل الفلوس

لِمَ هذا العنف

المستشري

ولِمَ هذا الاحتراب ؟!

تبًا لِمَنْ يزرع الاحقاد

والضغائن

وأشواك الخصام

ويشعلُ نار الفتنة

تعالوا جميعًا

نمسحُ الأحزان

ونتجاوز الصعاب

والجراح

ونمضي في سفينة

الحياةِ

ننشر المحبة في

القلوبِ

ونصنع الفرح

ولترفرف رايات

الصلحِ

والسلم الأهلي

والحذار الحذار

من الوسواس الخنّاس

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