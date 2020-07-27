على غرار غرف التجارة .. إقليم كوردستان بصدد تأسيس غرفة للذهب

افصحت نقابة الصاغة في اقليم كوردستان يوم السبت عن تقديم طلب رسمي الى حكومة الاقليم يقضي بتأسيس غرفة للذهب على غرار غرفة التجارة والصناعة في كوردستان.

وقال المتحدث باسم النقابة هندرين ورتي ، إن “اقليم كوردستان ليس دولة قائمة بذاتها لذا لا يستطيع استحداث مؤسسة للذهب كباقي بلدان العالم لكننا نستطيع تأسيس غرفة للذهب”، موضحا ان “النقابة تعمل على ذلك الامر وقد عُقدت اجتماعات خاصة مع الجهات المعنية ونحن ننتظر الان موافقة حكومة الاقليم”.

واردف بالقول ان “الغرفة في حال تأسيسها ستؤدي دورا مهما في دعم الاقتصاد في مواجهة الازمات والاحتفاظ باحتیاطي من الذهب یحقق فوائد اقتصادیة کبیرة”، مشيرا الى انه بسبب عدم وجود غرفة للصاغة لا يمتلك الاقليم اي احياطي من الذهب.

وكشف ورتي ان النقابة قدمت طلبا لمحافظ اربيل بتأسيس الغرفة وقد رحب بها واكد دعمه لها، قائلا “نحن بإنتظار موافقة مجلس وزراء الاقليم لتأسيس الغرفة”.