كذب الوهابية على أئمة ال البيت ع،

نعيم الهاشمي الخفاجي

هناك حكمة عربية تقول إسأل معاصر ولا تسأل كذاب؟ انا عندما اتكلم اتكلم من خلال تجربة عملية شاء القدر والحظ أن يضعني عند من يكفرني مذهبيا، اعطاني المطوع كتاب نصيحتي إلى كل شيعي؟ العنوان استوقفني لعل الكاتب فعلا يعطي حقائق وادلة غائبة عني فتح الكتيب واذا به يقول لدى الشيعة قران اخر؟ ههههه هذه أول كذبة جعلتني أجزم بكذب كل ماكتبه عديم الضمير ابو بكر الجزائري، قرأت السطر الثاني واذا به يقول للشيعة أثنى عشر شريك مع الله عز وجل؟ ههه رغم أن حديث الأئمة ١٢ موجود متواتر عند رواة حديث البخاري ومسلم، بعد فشلهم الذريع بذلك بدأوا يكررون أكاذيب أن المدفون في النجف ليس علي بن أبي طالب وإنما المغيرة بن شعبة وبعدها قالوا انه قبر عبدالرحمن بن ملجم المرادي قاتل الإمام علي ع اقول لهؤلاء الكذابين مثل ما قاله الإمام علي ع في الديوان الشعري الذي دون قصائد الإمام علي ع الشعرية حيث قال سيد البلغاء الإمام علي ع:

‏يُخاطِبُني السَفيهُ بِكُلِّ قُبحٍ

فَأَكرَه أَن أَكونَ لَهُ مُجيبا

يَزيدُ سَفاهَةً فَأَزيدُ حِلمًا

كَعود زاده الإِحراق طيبا، نعم ياسادة ياكرام

هكذا يؤدي التطرف الأعمى و الاعلام المضلل لقيادة قطيع من الجهلة، كتب أحد الافاكين من شيوخ التطرف الوهابي في تويتر أن القبر الذي بالنجف هو ليس إلى علي بن أبي طالب وإنما إلى عبدالرحمن بن ملجم قاتل الإمام علي بن أبي طالب، تم اعادة نشر تغريدة الكذاب الاشر اكثر من ٢٥٠

بدون اي سؤال او بحث مثل البهائم، أضرحة الأئمة عليهم السلام زار بعضهم البعض الاخر، الإمام جعفر الصادق ع زار النجف وكربلاء ودأب الشيعة عبر التاريخ تقديم التضحيات من أجل زيارة الإمام علي ع بالنجف وزيارة الإمام الحسين ع وشقيقه العباس ع في كربلاء وزيارة الإمامين موسى الكاظم ومحمد الجواد في بغداد والامامين العسكريين الهادي والحسن العسكري في سامراء، الله عز وجل رفع قدر هؤلاء الأئمة الهداة رغم انف أعدائهم هذه هي قدرة الله عز وجل، النواصب أعداء الإمام علي ع بدأوا معاداتهم للامام علي ع وهو بزمن رسول الله محمد ص بل لم يبق أعداء الإمام علي ع منقبه له إلا سابوها، علي ع ولد في الكعبة شككوا بذلك ونفوها وقالوا ان صحابي آخر ولد في الكعبة ليس علي بن أبي طالب ع هههه ساعدك الله يا علي بن أبي طالب الأمة وقفت ضدك في حياتك ومماتك.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.