كم هم أغنياء يا أبي!؟

*قصة من التراث الإنساني

ترجمها إلى العربية: هايل علي المذابي

*في أحد الأيام، اصطحب رجل غني ابنه في رحلة إلى القرية، كان يريد أن يري ابنه كيف يعيش الفقراء، وقد أمضوا وقتهم كله في حقلٍ لعائلة فقيرة.

في طريق العودة من الرحلة، سأل الأب إبنه:

كيف كانت الرحلة؟

“لقد كانت عظيمة، أبي” الإبن أجاب.

“هل رأيت كيف هي حياة الناس الفقراء؟” سأل الأب ابنه.

“أوه.. نعم” أجاب الإبن.

“إذن أخبرني ماذا تعلمت من الرحلة؟” سأل الأب ابنه.

أجاب الإبن: “نحن نملك كلبًا، وهم يملكون أربعة، نحن لدينا حوض سباحة، وهم يملكون نهرا، نحن نملك قناة من الضوء ليلاً، هم يملكون النجوم، نحن نشتري الأطعمة، هم يزرعونها، نحن نملك حيطانا تحمينا، هم يحميهم الأصدقاء، نحن لدينا تلفزيون، هم يقضون وقتهم مع عائلتهم”.

كان الأب واجمًا، فأضاف الإبن قائلا:

“شكرا أبي لإنك أريتني كم نحن فقراء!”.

*العبرة من القصة:

ليس المال ما يجعلنا اغنياء، إنها البساطة، الحب، التعاطف، الصداقة، القيم، العائلة، هذه هي ما يصنع الغنى في حياتنا.