مستشارو الكاظمي: إعلان الجهة التي اغتالت هشام الهاشمي يفجر الوضع السياسي

أثار مقتل باحث بارز في بغداد موجات صدمة لدى جميع العراقيين بم فيهم المسؤولون الحكوميون، مما أبرز المخاطر الكبيرة في تحجيم الفصائل المدعومة من إيران وكشف الحدود المحتملة لرئيس الوزراء في مواجهتها.

وقد فوجئ مستشارو رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بأن العنف قد يصل إلى درجة قريبة من دائرته الداخلية. هشام الهاشمي، المتخصص في الشؤون الأمنية، كان من المقربين لكثير منهم.

ورغم أنه لم يتم تحديد هوية القاتل بعد علنا، يقول المسؤولون العراقيون إنه على صلة بإحدى الفصائل المدعومة من إيران التي واجهها الكاظمي منذ توليه منصبه في أيار الماضي.

وتعهد الكاظمي بكبح جماح الفصائل التي تعمل خارج نطاق القانون، ولكن لا يزال من غير الواضح إلى أي مدى سيجرؤ الكاظمي على المضي قدما في التحقيق بقتل الهاشمي.

وبينما يجري تحقيق برئاسة نائب وزير الداخلية للقبض على القاتل، يقول مساعدو الكاظمي وحلفاؤه السياسيون إن تحديد من أعطى الأمر يمكن أن يفجر الوضع السياسي بشكل كبير للغاية.

وقال أحد المستشارين، بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: “(الكاظمي) يريد العدالة ولكن يديه مقيدتان. إن فتح تحقيق شامل في سبب حدوث ذلك، حسنًا، هو ببساطة خطير للغاية على أي رئيس وزراء هنا”.

في بغداد، تساءل المساعدون السياسيون للكاظمي بصوت عالٍ عن أي واحد منهم قد يكون التالي. اختفى البعض عن الاعلام. وغادر آخرون المدينة أو، إذا كانوا بالفعل في الخارج، قالوا إنهم لن يعودوا لفترة من الوقت.

وقال مساعد آخر للكاظمي: “مقتل هشام كان بمثابة رسالة، وسمع الجميع.. لقد أظهروا أنه بغض النظر عن مدى اتصالك الجيد، يمكن للميليشيات الوصول إليك دائمًا”.

وقال خبراء في شؤون العراق إن الهاشمي أصبح ضحية للقتال المتصاعد بين رئيس الوزراء والميليشيات، وهو جزء من منافسة أكبر بين الولايات المتحدة وإيران على النفوذ في العراق.

وقال رمزي مارديني، وهو أحد كبار خبراء الأمن، ويبحث في النشاطات الداخلية لكل من داعش ومختلف الفصائل المدعومة من إيران: “يمكن أن يفسر مقتله (الهاشمي) على أنه إجراء وقائي لإضعاف يد الكاظمي في المستقبل”.

وقال، وهو مشارك في معهد بيرسون في جامعة شيكاغو، الذي يدرس حل النزاعات: “هناك كل الأسباب للاعتقاد بأن كتائب حزب الله تتوقع صراعا مستقبلا مع حكومة الكاظمي”.

وساعدت الفصائل، بما في ذلك العديد ممن تربطهم علاقات وثيقة بإيران، الجيش العراقي والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في محاربة داعش، وبلغت ذروتها بهزيمة التنظيم في العراق في عام 2017.

وقد أكتسبت الفصائل دورًا رسميًا ضمن جهاز الأمن العراقي كجزء من النظام وتستلم رواتب وأسلحة من الحكومة.

لكن بعض الجماعات المتحالفة مع إيران متهمة بمواصلة العمل خارج القانون. إنهم يجنون الأموال من امبراطورية الابتزاز والتهريب ويديرون شبكة سجون سرية. كما تقوم بعض الجماعات المسلحة بشكل روتيني بشن هجمات صاروخية على المنشآت العسكرية والدبلوماسية المرتبطة بالولايات المتحدة، مما يزيد الضغط على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لإنهاء وجوده في العراق على النحو الذي يسعى إليه البرلمان في البلاد.

وقد قدم رئيس الوزراء عرضًا علنيًا للغاية لرغبته في كبح جماحهم، وتعهد بالتحقيق في الهجمات الصاروخية عند حدوثها، وثبت الحلفاء على رأس جهاز الأمن الوطني واستهداف حلقات التهريب التي تدر عائدات للميليشيات.

وفي عرض غير عادي للقوة، أمر باعتقال 14 من أعضاء كتائب حزب الله في 26 حزيران الماضي، متهمًا إياهم بالتخطيط لمهاجمة المنطقة الخضراء ببغداد، وهي منطقة دبلوماسية وسياسية حساسة بالقرب من وسط المدينة، ولكن تم الإفراج عنهم بسرعة.

وقال الخبراء إن هذه الغارة، بدلًا من تأديبها، شجعت الميليشيات على تصعيد الهجمات ومقاومة سيطرة الحكومة قبل أن يصبح الكاظمي أقوى. وقال مارديني، بالنسبة لبعض الميليشيات، فإن التحركات العدائية للكاظمي “تضيف إلى رئيس الوزراء ذو القدرة الهجومية المتزايدة”.

بعد توقف قصير، استؤنفت الهجمات الصاروخية، هذه المرة تبنتها الجماعات الغامضة الجديدة التي يشتبه مسؤولون أمنيون عراقيون وأمريكيون بأنها جبهات لميليشيات معروفة.

وسقط أحدث صاروخ بالقرب من السفارة الأمير كية عندما كان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور المنطقة.

ثم، يوم الاثنين، تم اختطاف الناشطة الألمانية هيلا مويس، من الشارع من قبل رجال مسلحين في شاحنة صغيرة.

وقال مسؤول حكومي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف، إنه يعتقد أن الخاطفين لهم صلات بفصائل مدعومة من إيران. وقد أفرجت عنها قوات الأمن الجمعة في شرقي بغداد.

يضاف إلى الضغوط التي يتعرض لها الكاظمي الاقتصاد المكسور الذي ورثه، والذي أصبح الآن أسوأ بسبب تأثير وباء الفايروس التاجي، ونقص الدعم الواسع النطاق لأي برنامج لمعالجة ذلك.

في الأشهر الأخيرة، أصبح الهاشمي أكثر صراحة حول الإفلات من العقاب الذي تعمل به بعض الميليشيات. وفي مقاله الأخير، الذي نشر قبل أيام من وفاته، جادل بأنه يمكن أن يلقى القبض عليهم، وإن كان ببطء لتجنب “معركة كسر العظام”.

كواحد من أكثر المحللين احترامًا في العراق، كان الهاشمي مرتبطًا ارتباطًا جيدًا بشخصيات رئيسة داخل الميليشيات. لكن غارة الطائرات بدون طيار الأميركية في كانون الثاني والتي أسفرت عن مقتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس قلبت مكان الميليشيات، وفقًا لخبراء يراقبون الجماعات، وتغيير طريقة عملها ومن يسيطرون عليها. لذلك عندما بدأ الهاشمي يتلقى تهديدات بالقتل من صفوفهم في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك كتائب حزب الله، كان في حيرة من كيفية الرد.

وكتب ريناد منصور، زميل أبحاث في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “كان بإمكانه الاتصال بالمهندس أو [الآخرين] لفهم التهديدات التي واجهها بل وربما التخفيف منها، لم يعد هذا الخيار موجودًا. لقد اختفت جميع صلاته البارزة في الحشد الشعبي ولم يستطع السيطرة على الجماعات المارقة بشكل متزايد”.

وقال محللون سياسيون إن القتل المستهدف لسليماني والمهندس جعل فجأة من الصعب على أي زعيم السيطرة على شبكة مجزأة من الجماعات المسلحة أو التحدث عنها.

ويقول الخبراء الذين يتبعون قوة القدس، جناح العمليات الخارجية لقوات الحرس الثوري الإيراني، التي تدعم الجماعات في العراق، إن خليفة سليماني، إسماعيل قاآني، أصبح أكثر تعمدًا، حيث أصدر توجيهات واسعة ولكنه لا يتدخل في العمليات اليومية.

وقال علي الفونة، وهو زميل أقدم في معهد دول الخليج العربية في واشنطن: “قاآني ذكي بما يكفي لعدم محاولة محاكاة أسلوب القيادة في سليماني، وهو ما يعني تفويضًا أكبر للمسؤوليات للقادة الميدانيين”.

كما ان موت المهندس احدث شرخا بيت الفصائل. وتقول مصادر الفصائل ومسؤولون أميركيون وعراقيون إن بديله أبو فدك المحمداوي استغرق شهورًا عدة وليس لديه نفس القدرة على تشكيل موقف مشترك بين الجماعات.

وقال أحد المسؤولين الأميركان، الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموقف: “من الصعب تتبع الجميع. نحن نرى تأثير ذلك الآن”، عندما تحدث هجمات صاروخية أو كمائن، تتبناها فصائل لم تكن معروفة من قبل ولا تزال عضويتها غير معروفة. وقال أحد المسؤولين العراقيين، إنه من غير الواضح ما إذا كانت هذه المجموعات المنشقة أو المليشيات القائمة التي تستخدم اسمًا آخر، وبالتالي فإن كبحها “يبدو وكأنه مطاردة الأشباح”.

ويقول المساعدون السياسيون للكاظمي ومراقبو حقوق الإنسان إنهم يشكون بشأن ما يمكن أن يحققه التحقيق في مقتل الهاشمي. على الأكثر، قال العديد من الحلفاء السياسيين إنهم يتوقعون محاكمة جنائية للمسلح، دون الخوض في من أعطى الأمر ولماذا.

وقال عزيز الربيعي، صحفي عراقي مقيم الآن في إقليم كردستان العراق: “اعتقدنا أن هذه الأقلام وهذه الأصوات المعارضة للميليشيات كانت بداية جديدة. أظهر موت هشام أن الدولة العراقية وقانونها مجرد حبر على ورق”.

عن: واشنطن بوست