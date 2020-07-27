نائب عن الفتح: عدم وجود موقف موحد للحكومة سببا في استمرار الهجمات التركية على العراق

بين النائب عن تحالف الفتح حنين القدو، كيفية تحرك القوات التركية في شمال العراق والمناطق التي تتحرك ضمنها، لافتا الى ان عدم وجود موقف موحد من الحكومة إزاء هذه الانتهاكات سيزيد من التدخل التركي والهجمات التي يشنها داخل العراق.

وقال القدو ، ان “عدم وجود موقف موحد من قبل حكومتي بغداد والاقليم وكذلك القوى والكتل السياسية وراء عدم اتخاذ قرار بشأن الاستهداف التركي لمناطق الإقليم، وبالتالي فأن ذلك يضعف موقف العراق وهيبة الدولة”.

وأضاف ان “القوات التركية تتحرك ضمن حدود دهوك وبعض المعلومات اشارت الى ان تلك القوات تسير دوريات في شوارع دهوك، واستهدفت بعض قواعد الـ (بي كي كي) داخل سنجار”.

وبين ان “عدم وجود استجابة حقيقية او موقف من قبل الحكومة، سيجعل الجانب التركي يتحرك باريحية ومن دون أي رادع”.