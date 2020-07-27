نائب يحذر من ثورة شعبية قادمة بسبب “الكهرباء” ويطالب الكاظمي بتحرك عاجل نحو شركة عالمية

حذر عضو كتلة سائرون النائب رعد المكصوصي، الاحد، من ثورة شعبية قادمة بسبب الكهرباء، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى تحرك عاجل حيال عقد شركة “سينمنز”.

وقال المكصوصي في حديث ان “الاحتجاجات الشعبية التي غيرت الحكومة كان اهم مطالبها تحسين الخدمات وخاصة الكهرباء التي انفقت عليها اموالا طائلة منذ بداية تشكيل اول حكومة بعد 2003 ولكنها لاتزال في وضع مزر رغم ان ما انفق قادر على بناء عشرات المحطات الكهربائية التي تحقق الاكتفاء وربما التصدير لكن سوء الادارة والفساد التهم تلك الاموال”.

واضاف أن “معالجة ازمة الكهرباء تحول الى معجزة في العراق”، مؤكدا أن “الشعب لن يقف مكتوفي الايدي وستكون هناك ثورة شعبية عارمة اذا لم تكن هناك اجراءات جدية وملموسة على الارض الواقع”.

ودعا المكصوصي، رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى “التحرك بكل طاقته نحو عقد الشركة الالمانية سيمينز والاسراع بحسمه لانهاء معاناة استمرت سنوات طويلة”، مشيرا الى أن “النائب عن سائرون صادق السليطي قدم قبل ايام تقريرا بالارقام يبين حجم الهدر الكبير في الاموال التي صرفت في عهد الحكومات السابقة ومنها المالكي”.

وأكد على “ضرورة التحرك الجدي من قبل الجهات الرقابية المختصة من اجل بيان حيثيات اين ذهبت اموال العراق ولماذا لايزال يعتمد في الطاقة على الاستيراد والعقود الخارجية فيما ان تلك الاموال كانت كافية لجعله مصدرا للطاقة في منطقة الشرق الاوسط”.

وفي وقت سابق من اليوم، حددت وزارة الكهرباء، المدة الكافية لدخول أول حزمة من الطاقة، الداخلة نتيجة الربط الكهربائي مع دول الخليج، إلى البصرة، مؤكدة اكمال 80 بالمئة من متطلبات الربط.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى العبادي، في حديث : “لاتزال هنالك متعلقات بالجانب العراقي ومهام مناطة بالجانب الخليجي بالنسبة للربط الكهربائي”، مبيناً أن “أعمال الجانب العراقي اكتملت بنسبة 80 بالمئة”.

وأضاف: “كانت هنالك جملة أعمال مناطة بالجانب الخليجي، من بينها مد خط من شمال الكويت إلى جنوب الكويت ليلتقي في محطة الفاو”، متابعا: “كان يفترض أن تدخل أول 500 ميكاواط الى البصرة في الشهر العاشر من 2020 وتأخرت من قبل الجانب الخليجي بسبب جائحة كورونا”.

واكد العبادي، أنه “في حال معاودة الاعمال يحتاج الموضوع الى سقف زمني من 12 الى 14 شهراً لتدخل للعمل أول 500 ميكا واط، في البصرة”.

وبشأن أزمة الكهرباء، أوضح أن “الخلل هو جملة الاخفاقات في قطاع التوزيع وماضون بالحلول ولكن نحتاج الى اموال وقرارات حكومية وسقوف زمنية”.

وأضاف، أن “المغذيات تسقط لدينا وتعطل المحولات وشبكة المغذيات بسبب الحمل الزائد”، مشيراً إلى أن “المناطق الزراعية لها دور كبير في ذلك، وطلبنا من لجنة الطاقة ومجلس الوزراء تعديل قانون الوزارة على النحو الذي يسمح لنا بالدخول لهذه المناطق وتقديم الخدمة”.