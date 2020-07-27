وزير الثقافة يوجه بحسم قضية الرواتب المتراكمة لهيأة الآثار

وجّه وزير الثقافة والسياحة والآثار حسن ناظم، اليوم الاثنين، بحسم ملف الرواتب المتراكمة لموظفي هيأة الآثار وصرفها وفق التنسيق الأخير مع وزارة المالية.

وذكرت دائرة الشؤون الإدارية والمالية في بيان للمكتب الإعلامي للوزارة أن موضوع تأخر رواتب هيأة الآثار قد تم حله وفق خطوات تمثلت بالتنسيق بين وزارتي الثقافة و المالية، مؤكدة انه تم تمويل الهيأة بالرواتب المتراكمة للأشهر (نسيان – ايار – حزيران).

واضافت، ان راتب شهر تموز سيتم توزيعه بالتزامن مع تمويل الموظفين القدامى في هياة الآثار، مبينة ان صرف الرواتب المتراكمة سيكون خلال هذا الأسبوع .