أحدها يتعلق بالرواتب .. لجنة نيابية تستعرض ملفات ستناقشها خلال استضافة وزير المالية

استعرض عضو اللجنة المالية النيابية شيروان ميرزا، الاثنين، أبرز الملفات التي ستناقشها اللجنة مع وزير المالية علي علاوي، خلال استضافته الأسبوع الحالي.

وقال ميرزا إن “انتظام توزيع رواتب الموظفين ينعكس بشكل إيجابي على حركة ونشاط السوق على اعتبار أن انتظام التوزيع سيعطي دافعاً للإنفاق ما يؤدي إلى فائدة باقي الشرائح من العاملين في السوق”، مبيناً أن “هذا الملف سيكون أحد المحاور التي ستتم مناقشتها من قبلنا في اللجنة مع وزير المالية بعد الاتفاق داخل اللجنة على مناقشة عدد من الملفات معه بالأيام المقبلة”.

وأضاف ميرزا، أن “من بين الملفات التي ستتم مناقشتها أيضاً هي ورقة الإصلاح الاقتصادي التي تمت الإشارة إليها في قانون الاقتراض الداخلي والخارجي والتي ألزمت الحكومة بإعدادها وتقديمها إلى مجلس النواب خلال فترة 60 يوما”، لافتاً إلى أن “الخطط الحكومية ورؤيتها حول قانون الموازنة ستكون من بين الملفات التي ستُناقش مع الوزير خلال استضافته باللجنة”.

يشار إلى أن اللجنة المالية النيابية، تعتزم استضافة وزير المالية ووكيله ومدير عام دائرة المحاسبة في الوزارة، خلال الأسبوع الحالي، عبر دائرة تلفزيونية لبحث عدد من الملفات.