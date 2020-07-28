إدارة معبر سيمالكا توضح بشأن السماح بعبور حاملي الإقامة الى إقليم كوردستان

أعلنت إدارة معبر بيشخابور (سيمالكا) من جهة غربي كوردستان (كوردستان سوريا)، اليوم الثلاثاء، السماح لحاملي الاقامة العراقية بالعودة إلى إقليم كوردستان.

وقالت إدارة المعبر في بيان :” يسمح لحاملي الاقامة العراقية بالعودة إلى إقليم كوردستان و ذلك يومي الاربعاء والخميس الموافق 29/30 من الشهر الجاري”.

وأشار البيان إلى أن” هذه الفترة مخصصة لدخول الاشخاص المقيمين في مدينتي أربيل والسليمانية فقط”.

وذكر أنه “بخصوص المناطق الأخرى سوف ننشر أي جديد بعد عيد الاضحى المبارك”.

وأوضح البيان أنه “يسمح للمسافر باصطحاب قطعة واحدة من الأمتعة نظرا لنقلهم بالحافلات الى مناطق إقامتهم”.

وكانت الإدارة الذاتية قد أعلنت إغلاق معبر بيشخابور بعد اكتشاف حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في غربي كوردستان.